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BMW Aktie

BMW ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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Lukratives BMW-Investment? 03.11.2026 10:03:41

DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel hätte eine Investition in BMW von vor 3 Jahren gekostet

DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel hätte eine Investition in BMW von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren BMW-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Die BMW-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 92,95 EUR. Bei einem BMW-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,758 BMW-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der BMW-Aktie auf 58,86 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 633,24 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 36,68 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete BMW eine Marktkapitalisierung von 34,61 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: FotograFFF / Shutterstock.com

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