DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel hätte eine Investition in BMW von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der BMW-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 63,15 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,584 BMW-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 141,95 EUR, da sich der Wert eines BMW-Papiers am 24.06.2024 auf 89,64 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +41,95 Prozent.

Zuletzt verbuchte BMW einen Börsenwert von 55,89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

