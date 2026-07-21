BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende BMW-Anlage? 21.07.2026 10:04:12

DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel hätte eine Investition in BMW von vor 5 Jahren gekostet

DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel hätte eine Investition in BMW von vor 5 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen BMW-Investment verlieren können.

Vor 5 Jahren wurde das BMW-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 84,14 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,885 BMW-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.07.2026 gerechnet (58,34 EUR), wäre das Investment nun 693,37 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 30,66 Prozent.

Zuletzt ergab sich für BMW eine Börsenbewertung in Höhe von 38,30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Roberto Lusso / Shutterstock.com

Nachrichten zu BMW AG

mehr Nachrichten