BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Lohnende BMW-Anlage?
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21.07.2026 10:04:12
DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel hätte eine Investition in BMW von vor 5 Jahren gekostet
Vor 5 Jahren wurde das BMW-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 84,14 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,885 BMW-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.07.2026 gerechnet (58,34 EUR), wäre das Investment nun 693,37 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 30,66 Prozent.
Zuletzt ergab sich für BMW eine Börsenbewertung in Höhe von 38,30 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Roberto Lusso / Shutterstock.com
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