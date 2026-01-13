BMW Aktie

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

Lukrative BMW-Investition? 13.01.2026 10:03:41

DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BMW-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen BMW-Einstiegs gewesen.

BMW-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das BMW-Papier an diesem Tag 82,89 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die BMW-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 12,064 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 12.01.2026 auf 90,48 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 091,57 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9,16 Prozent gesteigert.

BMW erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 54,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

