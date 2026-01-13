BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Lukrative BMW-Investition?
|
13.01.2026 10:03:41
DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BMW-Investment von vor 10 Jahren verdient
BMW-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das BMW-Papier an diesem Tag 82,89 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die BMW-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 12,064 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 12.01.2026 auf 90,48 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 091,57 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9,16 Prozent gesteigert.
BMW erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 54,55 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images
Nachrichten zu BMW AG
|
10:03
|DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BMW-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09:28
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
09:28
|Impulsarmer Handel in Frankfurt: DAX pendelt zum Start des Dienstagshandels um seinen Vortagesschluss (finanzen.at)
|
12.01.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
12.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
|
12.01.26
|Freundlicher Handel: DAX zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.01.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)