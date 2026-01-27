BMW Aktie

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

Rentable BMW-Anlage? 27.01.2026 10:03:57

DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BMW-Investment von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in BMW-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren wurden BMW-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das BMW-Papier bei 92,94 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das BMW-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,076 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des BMW-Papiers auf 87,48 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 94,13 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 5,87 Prozent eingebüßt.

BMW wurde jüngst mit einem Börsenwert von 53,62 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Teerapun / Shutterstock.com

