BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Lohnender BMW-Einstieg?
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11.08.2026 10:04:10
DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BMW-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades BMW-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 99,99 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 10,001 BMW-Aktien. Die gehaltenen BMW-Anteile wären am 10.08.2026 593,06 EUR wert, da der Schlussstand 59,30 EUR betrug. Das entspricht einer Einbuße um 40,69 Prozent.
BMW wurde am Markt mit 35,48 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Johannes Simon/Getty Images
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