BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|BMW-Anlage im Blick
|
04.08.2026 10:03:42
DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BMW von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurde die BMW-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die BMW-Aktie bei 82,58 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die BMW-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,211 BMW-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der BMW-Aktie auf 60,06 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 72,73 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 27,27 Prozent verkleinert.
Zuletzt verbuchte BMW einen Börsenwert von 36,23 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: lexan / Shutterstock.com
Nachrichten zu BMW AG
|
12:26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
03.08.26
|BMW-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Bewertung mit Buy (finanzen.at)
|
03.08.26
|Buy von Deutsche Bank AG für BMW-Aktie (finanzen.at)
|
31.07.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
31.07.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 im Plus (finanzen.at)
|
31.07.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
31.07.26