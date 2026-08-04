BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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BMW-Anlage im Blick 04.08.2026 10:03:42

DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BMW von vor einem Jahr verloren

DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BMW von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in BMW eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde die BMW-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die BMW-Aktie bei 82,58 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die BMW-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,211 BMW-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der BMW-Aktie auf 60,06 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 72,73 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 27,27 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte BMW einen Börsenwert von 36,23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: lexan / Shutterstock.com

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