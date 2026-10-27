DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BMW von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen BMW-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der BMW-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die BMW-Aktie an diesem Tag bei 81,52 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,227 BMW-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 70,83 EUR, da sich der Wert eines BMW-Papiers am 26.10.2026 auf 57,74 EUR belief. Damit wäre die Investition 29,17 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 34,58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at