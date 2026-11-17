Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der BMW-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 80,42 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,243 BMW-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.11.2026 gerechnet (56,98 EUR), wäre das Investment nun 70,85 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 29,15 Prozent abgenommen.

Am Markt war BMW jüngst 34,00 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at