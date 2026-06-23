BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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BMW-Investition 23.06.2026 10:04:02

DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BMW von vor 5 Jahren bedeutet

DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BMW von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in BMW-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Die BMW-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 91,37 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,094 BMW-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 22.06.2026 66,70 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 60,94 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 33,30 Prozent vermindert.

BMW markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 36,59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Teerapun / Shutterstock.com

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