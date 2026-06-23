BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|BMW-Investition
|
23.06.2026 10:04:02
DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BMW von vor 5 Jahren bedeutet
Die BMW-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 91,37 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,094 BMW-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 22.06.2026 66,70 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 60,94 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 33,30 Prozent vermindert.
BMW markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 36,59 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Teerapun / Shutterstock.com
Nachrichten zu BMW AG
|
10:04
|DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BMW von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
22.06.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
22.06.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: Schlussendlich Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
|
22.06.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
22.06.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
|
19.06.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
19.06.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
19.06.26
|Verluste in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.at)