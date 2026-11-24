BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Rentable BMW-Investition?
|
24.11.2026 10:03:35
DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BMW von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden BMW-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das BMW-Papier an diesem Tag bei 87,04 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die BMW-Aktie investiert, befänden sich nun 11,489 BMW-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen BMW-Papiere wären am 23.11.2026 614,43 EUR wert, da der Schlussstand 53,48 EUR betrug. Mit einer Performance von -38,56 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Marktwert von BMW betrug jüngst 31,60 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Roberto Lusso / Shutterstock.com
Nachrichten zu BMW AG
|
23.11.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
23.11.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
23.11.26
|Pluszeichen in Europa: So steht der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
23.11.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert mittags im Plus (finanzen.at)
|
23.11.26
|DAX aktuell: DAX in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
23.11.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
23.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
23.11.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Start fester (finanzen.at)
Analysen zu BMW AG
|20.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|20.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|52,98
|-0,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Euphorie nach NVIDIA-Wende bereits wieder abgeflaut: ATX dreht ins Minus -- DAX im Verkaufsmodus – Asiens Börsen gespalten
Der heimische Leitindex kann die Gewinnzone nicht verteidigen. Der DAX verliert unterdessen leicht. In Fernost zeigen sich die Märkte unterdessen uneinheitlich.