DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BMW von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die BMW-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurden BMW-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren BMW-Anteile an diesem Tag 85,56 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die BMW-Aktie investierten, hätten nun 116,877 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 449,28 EUR, da sich der Wert einer BMW-Aktie am 28.09.2026 auf 55,18 EUR belief. Mit einer Performance von -35,51 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte BMW einen Börsenwert von 33,37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at