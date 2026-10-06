BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Lukrativer BMW-Einstieg?
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06.10.2026 10:03:24
DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel Verlust hätte eine BMW-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit BMW-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das BMW-Papier bei 95,71 EUR. Bei einem BMW-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,045 BMW-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 56,65 EUR, da sich der Wert eines BMW-Papiers am 05.10.2026 auf 54,22 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 43,35 Prozent vermindert.
BMW erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 32,53 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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