BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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BMW-Performance 14.07.2026 10:03:55

DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in BMW von vor 3 Jahren bedeutet

DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in BMW von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in BMW-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die BMW-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 106,76 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,937 BMW-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 54,25 EUR, da sich der Wert einer BMW-Aktie am 13.07.2026 auf 57,92 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 45,75 Prozent verringert.

Am Markt war BMW jüngst 38,05 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gyuszkofoto / Shutterstock.com

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