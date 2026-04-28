BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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Frühe Anlage 28.04.2026 10:03:39

DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in BMW von vor 5 Jahren bedeutet

DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in BMW von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in BMW-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das BMW-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 85,89 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,643 BMW-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 27.04.2026 923,27 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 79,30 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 7,67 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte BMW einen Börsenwert von 48,43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gyuszkofoto / Shutterstock.com

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