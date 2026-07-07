BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Rentable BMW-Investition?
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07.07.2026 10:03:50
DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in BMW von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurde das BMW-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der BMW-Anteile betrug an diesem Tag 78,06 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das BMW-Papier investiert hätte, hätte er nun 128,107 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 06.07.2026 auf 60,12 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 701,77 EUR wert. Damit wäre die Investition um 22,98 Prozent gesunken.
Insgesamt war BMW zuletzt 39,50 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gyuszkofoto / Shutterstock.com
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