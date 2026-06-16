BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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BMW-Investition im Blick 16.06.2026 10:03:56

DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BMW von vor 3 Jahren angefallen

DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BMW von vor 3 Jahren angefallen

Investoren, die vor Jahren in BMW-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 3 Jahren wurde das BMW-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das BMW-Papier an diesem Tag 111,72 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die BMW-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 89,509 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 117,08 EUR, da sich der Wert eines BMW-Papiers am 15.06.2026 auf 68,34 EUR belief. Damit wäre die Investition um 38,83 Prozent gesunken.

BMW wurde am Markt mit 41,42 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Johannes Simon/Getty Images

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