Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|Rentables Brenntag SE-Investment?
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23.09.2026 10:03:49
DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Brenntag SE-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit Brenntag SE-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Brenntag SE-Papiers betrug an diesem Tag 51,12 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 195,618 Brenntag SE-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 22.09.2026 auf 60,22 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 780,13 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 17,80 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Brenntag SE belief sich zuletzt auf 8,56 Mrd. Euro. Am 29.03.2010 wurden Brenntag SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Das Brenntag SE-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 51,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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