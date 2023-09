DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Brenntag SE abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Brenntag SE-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 41,33 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Brenntag SE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 24,194 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.09.2023 gerechnet (76,64 EUR), wäre die Investition nun 1 854,19 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 85,42 Prozent vermehrt.

Der Brenntag SE-Wert an der Börse wurde auf 11,64 Mrd. Euro beziffert. Am 29.03.2010 fand der erste Handelstag des Brenntag SE-Papiers an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die Brenntag SE-Aktie bei 51,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at