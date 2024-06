DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Brenntag SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde das Brenntag SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 44,12 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Brenntag SE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 22,667 Brenntag SE-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 468,83 EUR, da sich der Wert eines Brenntag SE-Anteils am 25.06.2024 auf 64,80 EUR belief. Mit einer Performance von +46,88 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Brenntag SE belief sich jüngst auf 9,48 Mrd. Euro. Die Brenntag SE-Aktie wurde am 29.03.2010 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der Brenntag SE-Aktie lag beim Börsengang bei 51,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at