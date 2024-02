DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Brenntag SE von vor 3 Jahren eingebracht

Brenntag SE-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 66,08 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Brenntag SE-Aktie investierten, hätten nun 15,133 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Brenntag SE-Aktie auf 81,56 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 234,26 EUR wert. Mit einer Performance von +23,43 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Brenntag SE belief sich zuletzt auf 11,41 Mrd. Euro. Der Brenntag SE-Börsengang fand am 29.03.2010 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Brenntag SE-Aktie wurde der Erstkurs mit 51,10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at