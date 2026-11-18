Anleger, die vor Jahren in Brenntag SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Brenntag SE-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 47,43 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Brenntag SE-Aktie investierten, hätten nun 21,084 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.11.2026 auf 57,92 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 221,17 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 22,12 Prozent angewachsen.

Brenntag SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,39 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Brenntag SE-Papiere an der Börse XETRA war der 29.03.2010. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Brenntag SE-Anteils auf 51,10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at