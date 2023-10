DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Brenntag SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Brenntag SE-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Brenntag SE-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 40,28 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Brenntag SE-Aktie investierten, hätten nun 248,242 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Brenntag SE-Papiere wären am 17.10.2023 17 148,53 EUR wert, da der Schlussstand 69,08 EUR betrug. Das entspricht einem Anstieg um 71,49 Prozent.

Zuletzt verbuchte Brenntag SE einen Börsenwert von 10,87 Mrd. Euro. Die Brenntag SE-Aktie ging am 29.03.2010 an die Börse XETRA. Der Erstkurs des Brenntag SE-Anteils belief sich damals auf 51,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at