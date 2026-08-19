DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Brenntag SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Brenntag SE-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Brenntag SE-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Brenntag SE-Aktie betrug an diesem Tag 48,86 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die Brenntag SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,047 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Brenntag SE-Aktie auf 60,88 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 124,61 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 24,61 Prozent zugenommen.

Brenntag SE war somit zuletzt am Markt 8,76 Mrd. Euro wert. Das Brenntag SE-Papier wurde am 29.03.2010 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Brenntag SE-Papiers auf 51,10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at