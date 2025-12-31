Brenntag Aktie

Lohnende Brenntag SE-Investition? 31.12.2025 10:04:40

DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Brenntag SE-Investment von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Brenntag SE eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Brenntag SE-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 63,34 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Brenntag SE-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,788 Brenntag SE-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 30.12.2025 auf 49,56 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 782,44 EUR wert. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 782,44 EUR entspricht einer negativen Performance von 21,76 Prozent.

Alle Brenntag SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,12 Mrd. Euro. Das Brenntag SE-IPO fand am 29.03.2010 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das Brenntag SE-Papier bei 51,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

