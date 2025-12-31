Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|Lohnende Brenntag SE-Investition?
|
31.12.2025 10:04:40
DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Brenntag SE-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Brenntag SE-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 63,34 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Brenntag SE-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,788 Brenntag SE-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 30.12.2025 auf 49,56 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 782,44 EUR wert. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 782,44 EUR entspricht einer negativen Performance von 21,76 Prozent.
Alle Brenntag SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,12 Mrd. Euro. Das Brenntag SE-IPO fand am 29.03.2010 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das Brenntag SE-Papier bei 51,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Brenntag SEmehr Nachrichten
|
30.12.25
|Brenntag-Aktie gefragt: Erneute Aufstockung durch Kühne nicht auszuschließen (Dow Jones)
|
30.12.25
|EQS-PVR: Brenntag SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
30.12.25
|EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
29.12.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
29.12.25
|Gewinne in Frankfurt: DAX verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
29.12.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX mittags schwächer (finanzen.at)
|
29.12.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX liegt im Minus (finanzen.at)
|
29.12.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zum Start schwächer (finanzen.at)