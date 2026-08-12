DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Brenntag SE-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor 5 Jahren wurden Brenntag SE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 85,60 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Brenntag SE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 116,822 Brenntag SE-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 11.08.2026 7 301,40 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 62,50 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 26,99 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Brenntag SE belief sich zuletzt auf 9,13 Mrd. Euro. Am 29.03.2010 fand der erste Handelstag des Brenntag SE-Papiers an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des Brenntag SE-Papiers wurde der Erstkurs mit 51,10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at