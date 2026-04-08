Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|Lukrativer Brenntag SE-Einstieg?
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08.04.2026 10:03:55
DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Brenntag SE-Investment von vor einem Jahr verdient
Am 08.04.2025 wurde die Brenntag SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 54,84 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 182,349 Brenntag SE-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 495,99 EUR, da sich der Wert einer Brenntag SE-Aktie am 07.04.2026 auf 57,56 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 4,96 Prozent gesteigert.
Der Brenntag SE-Wert an der Börse wurde auf 8,20 Mrd. Euro beziffert. Am 29.03.2010 wagte die Brenntag SE-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs des Brenntag SE-Papiers lag damals bei 51,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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