Brenntag Aktie

Brenntag für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer Brenntag SE-Einstieg? 08.04.2026 10:03:55

DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Brenntag SE-Investment von vor einem Jahr verdient

DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Brenntag SE-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Brenntag SE-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 08.04.2025 wurde die Brenntag SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 54,84 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 182,349 Brenntag SE-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 495,99 EUR, da sich der Wert einer Brenntag SE-Aktie am 07.04.2026 auf 57,56 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 4,96 Prozent gesteigert.

Der Brenntag SE-Wert an der Börse wurde auf 8,20 Mrd. Euro beziffert. Am 29.03.2010 wagte die Brenntag SE-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs des Brenntag SE-Papiers lag damals bei 51,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Brenntag

Nachrichten zu Brenntag SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Brenntag SE

mehr Analysen
02.04.26 Brenntag Equal Weight Barclays Capital
25.03.26 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.03.26 Brenntag Buy Deutsche Bank AG
23.03.26 Brenntag Equal Weight Barclays Capital
20.03.26 Brenntag Buy Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Brenntag SE 56,62 -2,04% Brenntag SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Waffenruhe im Nahost-Konflikt: ATX deutlich fester -- DAX überspringt 23.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mit kräftigem Plus - Nikkei schießt hoch
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch mit Aufschlägen und auch der deutsche Leitindex legt deutlich zu. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte steil nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen