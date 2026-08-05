Brenntag Aktie

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WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

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Rentable Brenntag SE-Anlage? 05.08.2026 10:03:52

DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Brenntag SE-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Brenntag SE-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Brenntag SE gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Brenntag SE-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Brenntag SE-Papier bei 67,52 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 14,810 Brenntag SE-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 925,65 EUR, da sich der Wert eines Brenntag SE-Anteils am 04.08.2026 auf 62,50 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 7,43 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Brenntag SE bezifferte sich zuletzt auf 8,96 Mrd. Euro. Am 29.03.2010 wagte die Brenntag SE-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs des Brenntag SE-Papiers lag damals bei 51,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Brenntag

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