DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Brenntag SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Brenntag SE-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Brenntag SE-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen Brenntag SE-Anteile letztlich bei 79,62 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,256 Brenntag SE-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 01.10.2024 84,50 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 67,28 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 15,50 Prozent.

Brenntag SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,67 Mrd. Euro gelistet. Die Erstnotiz des Brenntag SE-Papiers fand am 29.03.2010 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des Brenntag SE-Papiers wurde der Erstkurs mit 51,10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at