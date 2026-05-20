DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Brenntag SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Brenntag SE-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Brenntag SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Brenntag SE-Papier an diesem Tag 75,78 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 131,961 Brenntag SE-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 885,99 EUR, da sich der Wert einer Brenntag SE-Aktie am 19.05.2026 auf 59,76 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 21,14 Prozent.

Brenntag SE wurde am Markt mit 8,80 Mrd. Euro bewertet. Das Börsendebüt der Brenntag SE-Papiere fand am 29.03.2010 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Brenntag SE-Anteils belief sich damals auf 51,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at