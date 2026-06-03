DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Brenntag SE-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Brenntag SE eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 03.06.2025 wurden Brenntag SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 59,20 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Brenntag SE-Aktie investiert hat, hat nun 16,892 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.06.2026 auf 57,04 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 963,51 EUR wert. Mit einer Performance von -3,65 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete Brenntag SE eine Marktkapitalisierung von 8,27 Mrd. Euro. Die Brenntag SE-Aktie wurde am 29.03.2010 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Ein Brenntag SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 51,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at