DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Brenntag SE von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Brenntag SE-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Die Brenntag SE-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Brenntag SE-Aktie bei 64,40 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 155,280 Brenntag SE-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Brenntag SE-Anteile wären am 24.02.2026 8 263,98 EUR wert, da der Schlussstand 53,22 EUR betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 17,36 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Brenntag SE eine Marktkapitalisierung von 7,70 Mrd. Euro. Am 29.03.2010 wurden Brenntag SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ein Brenntag SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 51,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

