DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Brenntag SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Brenntag SE-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Brenntag SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Brenntag SE-Papiers betrug an diesem Tag 70,48 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Brenntag SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,419 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 93,56 EUR, da sich der Wert einer Brenntag SE-Aktie am 30.07.2024 auf 65,94 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6,44 Prozent verringert.

Alle Brenntag SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,49 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Brenntag SE-Papiere an der Börse XETRA war der 29.03.2010. Der erste festgestellte Kurs eines Brenntag SE-Anteils lag damals bei 51,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at