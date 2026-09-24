Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|Rentable Commerzbank-Anlage?
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24.09.2026 10:03:25
DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerzbank-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das Commerzbank-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Commerzbank-Papier letztlich bei 6,30 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Commerzbank-Aktie investiert hat, hat nun 158,655 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 566,71 EUR, da sich der Wert eines Commerzbank-Anteils am 23.09.2026 auf 41,39 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 556,67 Prozent gesteigert.
Commerzbank wurde am Markt mit 44,88 Mrd. Euro bewertet. Der Commerzbank-Börsengang fand am 05.06.2000 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des Commerzbank-Papiers lag damals bei 38,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Commerzbank
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24.09.26
|EQS-PVR: Commerzbank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
22.09.26
|EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
22.09.26
|EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
21.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
21.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX legt letztendlich zu (finanzen.at)
|
21.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Montagnachmittag freundlich (finanzen.at)
|
21.09.26
|DAX-Handel aktuell: DAX nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
21.09.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Commerzbank
|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|41,47
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