Commerzbank Aktie

Commerzbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

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Rentable Commerzbank-Anlage? 24.09.2026 10:03:25

DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerzbank-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerzbank-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Commerzbank-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Commerzbank-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Commerzbank-Papier letztlich bei 6,30 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Commerzbank-Aktie investiert hat, hat nun 158,655 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 566,71 EUR, da sich der Wert eines Commerzbank-Anteils am 23.09.2026 auf 41,39 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 556,67 Prozent gesteigert.

Commerzbank wurde am Markt mit 44,88 Mrd. Euro bewertet. Der Commerzbank-Börsengang fand am 05.06.2000 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des Commerzbank-Papiers lag damals bei 38,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Frank Gaertner / Shutterstock.com

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