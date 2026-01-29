Commerzbank Aktie

Langfristige Investition 29.01.2026 10:03:56

DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerzbank-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Commerzbank-Aktien gewesen.

Die Commerzbank-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 10,10 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 100 EUR in die Commerzbank-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 9,901 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 348,02 EUR, da sich der Wert eines Commerzbank-Papiers am 28.01.2026 auf 35,15 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 248,02 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 40,18 Mrd. Euro. Das Commerzbank-IPO fand am 05.06.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Commerzbank-Aktie lag beim Börsengang bei 38,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

