Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|Profitables Commerzbank-Investment?
|
25.12.2025 10:03:26
DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerzbank-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde die Commerzbank-Aktie feiertags-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Commerzbank-Aktie 15,26 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Commerzbank-Aktie investiert, befänden sich nun 655,308 Commerzbank-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Commerzbank-Aktie auf 35,73 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23 414,15 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 134,14 Prozent vermehrt.
Alle Commerzbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 40,29 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Commerzbank-Anteils fand am 05.06.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Commerzbank-Papiers belief sich damals auf 38,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
