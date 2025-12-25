Commerzbank Aktie

Profitables Commerzbank-Investment? 25.12.2025 10:03:26

DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerzbank-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Commerzbank-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Commerzbank-Aktie feiertags-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Commerzbank-Aktie 15,26 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Commerzbank-Aktie investiert, befänden sich nun 655,308 Commerzbank-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Commerzbank-Aktie auf 35,73 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23 414,15 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 134,14 Prozent vermehrt.

Alle Commerzbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 40,29 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Commerzbank-Anteils fand am 05.06.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Commerzbank-Papiers belief sich damals auf 38,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

