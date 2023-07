DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Commerzbank-Investment eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde die Commerzbank-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Commerzbank-Anteile an diesem Tag 9,00 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 111,074 Commerzbank-Aktien. Die gehaltenen Commerzbank-Papiere wären am 26.07.2023 1 221,26 EUR wert, da der Schlussstand 11,00 EUR betrug. Mit einer Performance von +22,13 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Commerzbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,86 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Commerzbank-Papiers fand am 05.06.2000 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Commerzbank-Aktie wurde der Erstkurs mit 38,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at