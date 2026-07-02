DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Commerzbank-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Commerzbank eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Commerzbank-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 5,83 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Commerzbank-Papier investiert hätte, befänden sich nun 171,497 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.07.2026 6 369,40 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 37,14 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 536,94 Prozent vermehrt.

Der Commerzbank-Wert an der Börse wurde auf 41,98 Mrd. Euro beziffert. Der Commerzbank-Börsengang fand am 05.06.2000 an der Börse XETRA statt. Ein Commerzbank-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 38,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at