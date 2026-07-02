Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|Rentables Commerzbank-Investment?
|
02.07.2026 10:03:41
DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Commerzbank-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Commerzbank-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 5,83 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Commerzbank-Papier investiert hätte, befänden sich nun 171,497 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.07.2026 6 369,40 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 37,14 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 536,94 Prozent vermehrt.
Der Commerzbank-Wert an der Börse wurde auf 41,98 Mrd. Euro beziffert. Der Commerzbank-Börsengang fand am 05.06.2000 an der Börse XETRA statt. Ein Commerzbank-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 38,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!