DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Commerzbank-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Commerzbank-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Commerzbank-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Commerzbank-Aktie bei 6,75 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Commerzbank-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1 481,921 Commerzbank-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 863,96 EUR, da sich der Wert eines Commerzbank-Papiers am 06.03.2024 auf 10,71 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 58,64 Prozent.

Commerzbank wurde am Markt mit 13,51 Mrd. Euro bewertet. Der Commerzbank-Börsengang fand am 05.06.2000 an der Börse XETRA statt. Die Commerzbank-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 38,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at