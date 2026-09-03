Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|Commerzbank-Investment im Blick
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03.09.2026 10:04:02
DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Commerzbank von vor einem Jahr abgeworfen
Commerzbank-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 31,95 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 31,299 Commerzbank-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Commerzbank-Papiers auf 40,68 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 273,24 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 27,32 Prozent gleich.
Insgesamt war Commerzbank zuletzt 43,23 Mrd. Euro wert. Am 05.06.2000 wurden Commerzbank-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Commerzbank-Aktie auf 38,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Commerzbank
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17:58
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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|Pluszeichen in Frankfurt: DAX schlussendlich fester (finanzen.at)
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15:58
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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15:58
|Gewinne in Frankfurt: DAX am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.at)
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15:26
|Commerzbank starts further share buyback of up to €1.2bn (EQS Group)
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15:25
|EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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15:25
|EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
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15:25
|Commerzbank has decided to implement a share buyback programme with a volume of up to €1.2 billion (EQS Group)
Analysen zu Commerzbank
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|41,51
|2,67%
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