Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|Langfristige Investition
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01.10.2026 10:03:17
DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Commerzbank von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Commerzbank-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Commerzbank-Aktie an diesem Tag bei 32,50 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 307,692 Commerzbank-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 30.09.2026 auf 40,31 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 403,08 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 24,03 Prozent gesteigert.
Am Markt war Commerzbank jüngst 45,38 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des Commerzbank-Anteils fand am 05.06.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Commerzbank-Papiers lag beim Börsengang bei 38,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Commerzbank
|30.09.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|30.09.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|30.09.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|39,38
|-1,55%
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