Commerzbank Aktie

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WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

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Langfristige Investition 01.10.2026 10:03:17

DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Commerzbank von vor einem Jahr abgeworfen

DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Commerzbank von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Commerzbank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Commerzbank-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Commerzbank-Aktie an diesem Tag bei 32,50 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 307,692 Commerzbank-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 30.09.2026 auf 40,31 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 403,08 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 24,03 Prozent gesteigert.

Am Markt war Commerzbank jüngst 45,38 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des Commerzbank-Anteils fand am 05.06.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Commerzbank-Papiers lag beim Börsengang bei 38,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Thomas Lohnes/Getty Images

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06.08.26 Commerzbank Kaufen DZ BANK
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