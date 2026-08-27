Commerzbank Aktie

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WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

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Frühe Anlage 27.08.2026 10:03:21

DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Commerzbank von vor 10 Jahren abgeworfen

DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Commerzbank von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Commerzbank eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die Commerzbank-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Commerzbank-Papier letztlich bei 6,02 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 16,600 Commerzbank-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 679,45 EUR, da sich der Wert eines Commerzbank-Anteils am 26.08.2026 auf 40,93 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 579,45 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Commerzbank eine Marktkapitalisierung von 43,03 Mrd. Euro. Am 05.06.2000 wagte die Commerzbank-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs eines Commerzbank-Anteils bei 38,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Thomas Lohnes/Getty Images

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