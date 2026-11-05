Commerzbank Aktie

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WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

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Commerzbank-Investition 05.11.2026 10:03:20

DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Commerzbank von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Commerzbank von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Commerzbank-Einstiegs gewesen.

Am 05.11.2023 wurde die Commerzbank-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 10,34 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Commerzbank-Aktie investierten, hätten nun 96,759 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 855,83 EUR, da sich der Wert einer Commerzbank-Aktie am 04.11.2026 auf 39,85 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 285,58 Prozent gesteigert.

Commerzbank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 41,06 Mrd. Euro. Die Commerzbank-Aktie ging am 05.06.2000 an die Börse XETRA. Zum Börsendebüt des Commerzbank-Papiers wurde der Erstkurs mit 38,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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