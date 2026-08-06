Commerzbank Aktie

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WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

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Profitables Commerzbank-Investment? 06.08.2026 10:03:55

DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Commerzbank von vor einem Jahr abgeworfen

DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Commerzbank von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Commerzbank-Investment verdienen können.

Die Commerzbank-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 31,76 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,149 Commerzbank-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 05.08.2026 auf 39,35 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 123,90 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 23,90 Prozent vermehrt.

Der Commerzbank-Wert an der Börse wurde auf 44,71 Mrd. Euro beziffert. Das Börsendebüt der Commerzbank-Papiere fand am 05.06.2000 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Commerzbank-Anteils auf 38,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

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