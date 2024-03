DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Commerzbank von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Commerzbank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Commerzbank-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Commerzbank-Anteile letztlich bei 5,43 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Commerzbank-Papier investiert hätte, hätte er nun 184,162 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.02.2024 gerechnet (10,87 EUR), wäre die Investition nun 2 000,92 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 100,09 Prozent zugenommen.

Commerzbank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 13,48 Mrd. Euro. Das Commerzbank-IPO fand am 05.06.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Commerzbank-Aktie lag beim Börsengang bei 38,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at