Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|Commerzbank-Performance
|
08.01.2026 10:03:26
DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Commerzbank von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde die Commerzbank-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 5,47 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die Commerzbank-Aktie investierten, hätten nun 18,295 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.01.2026 gerechnet (34,90 EUR), wäre die Investition nun 638,49 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 538,49 Prozent angewachsen.
Am Markt war Commerzbank jüngst 40,58 Mrd. Euro wert. Am 05.06.2000 fand der erste Handelstag des Commerzbank-Papiers an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der Commerzbank-Aktie bei 38,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
