Continental Aktie

Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

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Lukrative Continental-Investition? 22.04.2026 10:03:49

DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Continental-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Continental-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Continental-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Das Continental-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Continental-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 49,87 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,005 Continental-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 132,14 EUR, da sich der Wert eines Continental-Papiers am 21.04.2026 auf 65,90 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +32,14 Prozent.

Der Börsenwert von Continental belief sich jüngst auf 13,34 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Nils Versemann / Shutterstock.com

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