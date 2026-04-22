Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Lukrative Continental-Investition?
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22.04.2026 10:03:49
DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Continental-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das Continental-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Continental-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 49,87 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,005 Continental-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 132,14 EUR, da sich der Wert eines Continental-Papiers am 21.04.2026 auf 65,90 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +32,14 Prozent.
Der Börsenwert von Continental belief sich jüngst auf 13,34 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Nils Versemann / Shutterstock.com
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