Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Profitable Continental-Investition?
|
28.01.2026 10:04:00
DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Continental-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Continental-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 50,36 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Continental-Aktie investiert hat, hat nun 1,986 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.01.2026 gerechnet (67,20 EUR), wäre die Investition nun 133,45 EUR wert. Damit wäre die Investition um 33,45 Prozent gestiegen.
Insgesamt war Continental zuletzt 13,42 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
