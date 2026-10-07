DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Continental von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Continental-Investment verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde das Continental-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 50,40 EUR. Bei einem Continental-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,984 Continental-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Continental-Anteile wären am 06.10.2026 140,75 EUR wert, da der Schlussstand 70,94 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 40,75 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Continental belief sich zuletzt auf 13,80 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at