Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Lohnende Continental-Investition?
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10.06.2026 10:04:15
DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Continental von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit Continental-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 58,54 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Continental-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 17,083 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 167,49 EUR, da sich der Wert einer Continental-Aktie am 09.06.2026 auf 68,34 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 16,75 Prozent.
Der Marktwert von Continental betrug jüngst 13,72 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Nils Versemann / Shutterstock.com
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